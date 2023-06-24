Ускорит ли Пригожин окончание войны: Данилов оценил действия "Вагнера" в России

Евгений Пригожин объявил о начале гражданской войны в России. Его главная цель – дойти до Москвы. Похоже, сейчас все идет по его плану. Однако это может повлиять не только на внутренние политические процессы России, но и на войну в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, следует критически относиться к тому, что происходит в России. К сожалению, магически это не завершит войну в Украине. Однако все же может запустить катастрофические процессы в стране-террористе.

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Путин сам толкнул Россию к развалу

Приняв решение начать войну в Украине, Владимир Путин обрек Россию на распад. В ближайшее время можно будет наблюдать акты гражданского неповиновения по принципу домино. Это не будет зависеть от того, как завершится мятеж в России.

Однако пока есть много вопросов, ответ на которые может повлиять на дальнейшее развитие событий в мире.

Эти события точно войдут во все учебники, потому что они касаются больших процессов. Прежде всего процессов, на которые раньше, к сожалению, Запад не обращал внимания и не считал, что в России могут происходить нечто подобное.

– подчеркнул Алексей Данилов.

В частности, на Западе были убеждены, что власть Путина крепкая, а любые внутренние дестабилизации просто не могут в России происходить. Однако теперь понятно, что такие мнения были ошибочны.

Сейчас очень интересные процессы в России двигаются достаточно мощно.

"Наблюдаем, понимаем, что в нашей ситуации делать и работаем. Каждый час все члены высшего военно-политического руководства страны получают информацию о событиях, происходящих не только в России, но и на других территориях", – отметил секретарь СНБО.

Украинские власти отслеживают, как мир реагирует на мятеж в России и как некоторые страны предлагают помощь Путину в решении этого вопроса.

Перебрасывают ли военных с фронта в Россию

По состоянию на 20.30 Евгений Пригожин объявил, что разворачивает свои колонны . Он вроде бы не хочет "проливать кровь" и решил остановить свой мятеж.

Боевики ЧВК "Вагнера" уже захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже. Российские СМИ также писали, что вагнеровцы уже дошли до Московской области. Однако это совсем не означает, что все силы, сосредоточенные в Украине, Россия отправит в защиту своих территорий.

Частичная фрагментация подразделений в самой России происходит. А что касается войск на фронте – фактически все остаются на своих местах. Они сопротивляются. Я бы не делал заранее выводов, что это окончательный большой плюс в нашу пользу,

– подчеркнул Данилов.

Следует понимать, что Россия – это большая страна. Кроме того, сейчас на себя взял обязательство по помощи путинскому режиму лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он отправил свою частную армию в Россию. Кадыровцы и пригожинцы будут выяснять отношения, последствия чего будут понятны только со временем.

"Нам свое делать. Мы двигаемся, согласно нашим планам по освобождению нашей земли от современных фашистов", – отметил секретарь СНБО.

Мятеж в России – это еще не завершение войны

Я не могу сказать, что это приведет к концу войны. Это соревнование лягушки с гадюкой, известно всем. Пригожин ничем не отличается от Путина. Такой же террорист, который убивал наших гражданских и военных,

– подчеркнул Данилов.

Евгений Пригожин обязательно понесет ответственность за все преступления, совершенные на территории Украины. По словам Данилова, единственное, что может иметь определенную преференцию – сможет ли Пригожин достичь своих целей в России.

Сможет ли Пригожин захватить Кремль и власть в нем зависит от многих факторов. В частности, от того, как будут разворачиваться события в Воронежской области, ведь там есть важные стратегические объекты.

"Я уверен, что в Кремле есть сообщники Пригожина. Они сейчас еще не сняли маски с лица, но они обязательно есть. Он не самостоятельная фигура и не самостоятельно принимает решения", – подчеркнул Данилов.

Те люди сейчас помогают и наблюдают за "маршем справедливости". Будут ли все же проявлять свою сущность, будет зависеть как раз от успеха Пригожина и ЧВК "Вагнера" в ближайшие дни.

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Путин уже проиграл

Сейчас появляется много информации о том, что к Евгению Пригожину присоединяются регулярные войска России. О массовости такого явления пока сложно сказать точно. Однако это факт, что у предводителя 'Вагнера' есть много поклонников.

Когда он вошел на территорию Ростовской области, фактически захватив город, военные не оказывали сопротивления. На одном видео было видно, как высокопоставленные должностные лица, которые должны были арестовать Пригожина, ему улыбались. Это показывает, что не все так хорошо, как хотел бы Путин,

– рассказал секретарь СНБО.

Если бы не закончились события, начавшиеся в России 23 июня, нужно иметь в виду, что Путин уже потерпел определенное поражение. Весь мир мог увидеть, что диктатор не контролирует ситуацию даже внутри страны.

Показательно и то, что Владимир Путин ранее заявлял, что ему нужно 3 – 7 дней для того, чтобы решить 'украинский вопрос'.

"Сейчас ему решить свое, чтобы еще остаться живым и невредимым. Он очень плохо знал историю и почему-то считал, что ему нужно изучать нашу историю. Я бы ему посоветовал изучить, чем закончили русские цари", – сказал Данилов.

На самом деле, Путин проиграл уже давно. По словам Данилова, победа Украины – это только вопрос времени. Однако если бы у российского диктатора был хотя бы минимальный аналитический опыт, понимал бы, что войну в Украине нужно как можно быстрее закончить.

Если же этого не произойдет – последствия для России будут катастрофическими.

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