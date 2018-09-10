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Мэнни Пакьяо будет судиться с промоутером Василия Ломаченко

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Мэнни Пакьяо будет судиться с Бобом Арумом
Мэнни Пакьяо будет судиться с Бобом Арумом

Филиппинский чемпион мира WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) подаст в суд на свою бывшую промоутерскую компанию Top Rank и телеканал ESPN.

В своем Instagram боксер написал, что не получил денег от продажи прав на трансляцию в США своего последнего поединка против Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).

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Мои поздравления и удачи Top Rank Promotions в вашем 7-летней соглашении с телеканалом ESPN. Я знаю, обе стороны были очень заняты, заканчивая сделку. Однако, я не получил платежа от прав показа в США моего поединка 15 июля против Лукаса Маттиссе, который транслировался на ESPN +. Итак, я инициирую судопроизводство против Top Rank и других участников, ссылаясь на неплатежи и попытку ограничить мои будущие права. Спасибо,
– написал Пакьяо.

Напомним, что в Куала-Лумпуре легендарный Мэнни Пакьяо в седьмом раунде нокаутировал чемпиона WBA в полусреднем весе аргентинца Лукаса Маттиссе.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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