Мэнни Пакьяо официально объявил о следующем бое: дата и место

19 ноября стало официально известно о поединке между американцем Эдриеном Бронером и чемпионом мира по версии WBA Regular филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Мэнни и Эдриен скрестят перчатки 19 января в главном событии на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе, США, пишет Fightnews.

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Несмотря на то, что промоутерская компания "PBC", с которой недавно подписал контракт представитель Филиппин, начала активно сотрудничать с телеканалом "FOX" и практически все свои бои проводит на их платформе, очная встреча Пакьяо и Бронера будет показана через систему платных трансляций Pay-Per-View на "Showtime".

Стоит отметить, что бойцы уже успели сняться в промо-ролике и информацию об официальном объявлении столкновения "слил" в сеть президент "Showtime" Стивен Эспиноса.

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