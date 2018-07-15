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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Мэнни Пакьяо впервые за 9 лет победил нокаутом

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Мэнни Пакьяо нокаутировал Лукаса Маттиссе
Мэнни Пакьяо нокаутировал Лукаса Маттиссе / Getty Images

В Куала-Лумпуре легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 39 КО) в седьмом раунде нокаутировал чемпиона WBA в полусреднем весе аргентинца Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).

Пакьяо провел бой с большим преимуществом и отправил аргентинца в нокдаун в 3-м, 5-м и 7-м раундах. После третьего нокдауна рефери Кенни Бейлис не увидел причин для продолжения поединка и зафиксировал победу Пакьяо техническим нокаутом – первую для него с 2009 года, когда тот досрочно остановил Мигеля Котто.

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Таким образом, Маттиссе потерял свой титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе и позволил Пакьяо получить 60 победу в своей профессиональной карьере.

Напомним, что до этого боя Пакьяо последний раз выходил на ринг год назад. 2 июля 2017-го филиппинец решением судей проиграл австралийцу Джеффу Хорну.

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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