Мэнни Пакьяо впервые за 9 лет победил нокаутом

В Куала-Лумпуре легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 39 КО) в седьмом раунде нокаутировал чемпиона WBA в полусреднем весе аргентинца Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).

Пакьяо провел бой с большим преимуществом и отправил аргентинца в нокдаун в 3-м, 5-м и 7-м раундах. После третьего нокдауна рефери Кенни Бейлис не увидел причин для продолжения поединка и зафиксировал победу Пакьяо техническим нокаутом – первую для него с 2009 года, когда тот досрочно остановил Мигеля Котто.

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Таким образом, Маттиссе потерял свой титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе и позволил Пакьяо получить 60 победу в своей профессиональной карьере.

A TKO victory in his return to the ring.



Manny Pacquiao knocked Lucas Matthysse down 3 times Saturday on his way to a welterweight world title. pic.twitter.com/C1unZxzRW2 — ESPN (@espn) 15 июля 2018 г.

Напомним, что до этого боя Пакьяо последний раз выходил на ринг год назад. 2 июля 2017-го филиппинец решением судей проиграл австралийцу Джеффу Хорну.