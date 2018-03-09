Мэрайя Кэри в колготках в сетку снялась для журнала: фото

Американская певица Мэрайя Кэри, которая заметно похудела, снялась для журнала V. Звезда позировала в колготках в сеточку, демонстрируя стройное тело.

На странице 47-летней Кэрри в Instagram появилось несколько фото, на которых она позирует в двух образах: в наряде из белых перьев, а также в обольстительном боди.

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Мэрайя Кэри показала, насколько похудела

У Мэрайи заметно изменилась фигура, звезда похудела, поскольку решилась на сложную операцию – ей вырезали часть желудка. По крайней мере так утверждают западные СМИ.