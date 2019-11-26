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      Харьковский горсовет будет судиться с Институтом нацпамяти

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      Харьковская мэрия подала в суд на Институт нацпамяти / loyer.com.ua

      Харьковский городской совет недоволен "вмешательством" Института национальной памяти в свою деятельность. Мэрия подала в суд два иска.

      Информацию подтвердил пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко Громадскому.

      К теме: Вернут ли проспекту имя Жукова: в Харькове проводят общественное обсуждение

      По его словам, власть Харькова подготовила два иска:

      • один – на правительство относительно списка людей, которые отличились при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Харьковская власть требует сформировать этот список, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений;
      • второй – на Институт национальной памяти из-за их "вмешательства" в деятельность органов местного самоуправления.

      Ранее Харьковский горсовет проявлял недовольство реакцией Института нацпамяти на некоторые действия мэрии, в частности

      • относительно переименования проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова;
      • установления памятника советскому военачальнику;
      • мемориальной доски генералу КГБ Юрию Шрамко.

      Институт нацпамяти напоминал горсовету Харькова и его мэру – Геннадию Кернесу, что такие действия являются пропагандой коммунистического тоталитарного режима, нарушают законодательство, и за них предусмотрена уголовная ответственность.

      Составитель иска в документе приводит цитаты из законодательства, запрещающие называть улицы в честь советского руководства и партийных функционеров. Но власть Харькова возмутил сам факт "вмешательства" в деятельность мэрии. В частности, письма Института нацпамяти о недопустимости переименования улицы в честь маршала Жукова и установленич доски генералу КГБ Шрамко.

      харків перейменування вулиць інститут нацпамятік​Обращение Института нацпамяти к Харьковскому горсовету / uinp.gov.ua

      О спорах по переименованию

      • В мае 2016 года председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках политики декоммунизации. Согласно ему переименовали станцию ​​метро "Маршала Жукова" на "Дворец спорта", а одноименный проспект – на имени Петра Григоренко.
      • В мае 2019 года на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронную петицию с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. За возврат прежнего названия выступал в том числе и мэр Харькова Геннадий Кернес. А также ветеранские организации города. Их аргументом было то, что тот участвовал в освобождении Украины от нацистов и неоднократно бывал в Харькове.
      • В июне городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.
      • В сентябре Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск депутатов разных уровней и отменил переименование проспекта Григоренко на имени Жукова. Среди причин – не было проведено общественное обсуждение предложенного переименования и нарушена процедура.
      • Харьковский горсовет подал апелляцию. В начале ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
      • После этого мэрия Харькова объявила об общественном обсуждении целесообразности переименования. Оно проходит в электронном виде и продлится до 18 декабря.

      Кто такой маршал Жуков?
      Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. Во время Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом.

      Однако его личность – неоднозначна. По мнению многих экспертов, полководец ни ценил жизнь своих солдат. Историки писали о нем: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника". Он также возглавлял военные учения советской армии с применением на Тоцком полигоне в Оренбургской области ядерного оружия, которые имели роковые последствия.

      Что известно о Петре Григоренко?
      Советский генерал-майор, украинец, правозащитник. Выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов. За правозащитную деятельность лишен звания и всех государственных наград. Находился в советских тюрьмах, лагерях и "психушках".

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Декоммунизация Новости Харькова
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