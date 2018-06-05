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Мне некомфортно, – Ева Лонгория прокомментировала последние недели беременности

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / GettyImages

Беременная первенцем американская киноактриса Ева Лонгория рассказывает, что последние недели беременности является для нее крайне тяжелыми.

Об этом Ева Лонгория рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Говоря о малыше. Прогресса нет, он не собирается появляться. Похоже, что ему хорошо в моем животике и он не хочет оттуда выбираться. Поэтому я его жду. Он растет и становится больше, а это значит – я тоже становлюсь все больше и больше. Не перестаю ему говорить, что мы все давно уже ждем его появления на свет,
– отметила 43-летняя киноактриса.

 

Стоит отметить, что Ева Лонгория активно занимается йогой, водной аэробикой и делает массаж, но независимо от этого чувствует себя не лучшим образом.

"Последние недели – самые тяжелые. Много сплю, трудно дышать. Мне так некомфортно", – добавила она.

 

Кто такая Ева Лонгория?
Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в около 20 фильмах и стала продюсером нескольких. Относительно личной жизни, то Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером и сейчас состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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