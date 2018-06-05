Мне некомфортно, – Ева Лонгория прокомментировала последние недели беременности
Беременная первенцем американская киноактриса Ева Лонгория рассказывает, что последние недели беременности является для нее крайне тяжелыми.
Об этом Ева Лонгория рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.
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Говоря о малыше. Прогресса нет, он не собирается появляться. Похоже, что ему хорошо в моем животике и он не хочет оттуда выбираться. Поэтому я его жду. Он растет и становится больше, а это значит – я тоже становлюсь все больше и больше. Не перестаю ему говорить, что мы все давно уже ждем его появления на свет,
– отметила 43-летняя киноактриса.
Стоит отметить, что Ева Лонгория активно занимается йогой, водной аэробикой и делает массаж, но независимо от этого чувствует себя не лучшим образом.
"Последние недели – самые тяжелые. Много сплю, трудно дышать. Мне так некомфортно", – добавила она.
Кто такая Ева Лонгория?
Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в около 20 фильмах и стала продюсером нескольких. Относительно личной жизни, то Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером и сейчас состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.