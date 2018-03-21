Мне трудно дышать, трудно ходить: Алла Пугачева рассказала о состоянии здоровья

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно появилась перед камерами на президентских выборах и вызвала дискуссию ее поклонников относительно ее внешнего вида, рассказала, как она себя чувствует.

Начитавшись нелестных комментариев в Instagram, певица прокомментировала свое состояние здоровья.

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"Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", – написала артистка.

Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Бер 2018 р. о 2:07 PDT

Тем поклонникам, кто слишком активно комментирует ее внешний вид, Пугачева посоветовала сосредоточить силы на собственной жизни.

"Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь", – добавила певица.

Стоит добавить, что певица несмотря на почтенный возраст, часто делится в Instagram со своими поклонниками фотографиями без макияжа.

Напомним, летом в прошлом году у Аллы Пугачевой случился сердечный приступ. Тогда Алла Борисовна оказалась в больнице и ее должны были прооперировать, но обошлось без операции.