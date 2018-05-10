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Много гостей, цветов и Despacito: Потап и Настя вместе отпраздновали дни рождения

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото из соцсетей

Бывший дуэт исполнителей Потапа и Насти Каменских отпраздновал совместный день рождения, поскольку Насте 4 мая исполнился 31 год, а Потапу 8 мая – 37 лет.

Свою звездную вечеринку Потап и Настя назвали хештегом #doubletrouble2018, под которым делились яркими фотографиями в Instagram. На совместный день рождения звездный дуэт пригласил много гостей из украинского шоу-бизнеса, которые пришли поздравить именинников с праздником.

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Потап и Настя Каменских

Вечеринка Потапа и Настя #doubletrouble2018

Среди них на снимках и видеороликах можно было увидеть сына Потапа, Джамалу с мужем Бекиром, Ричарда Горна, Соню Плакидюк, Машу Ефросинину, Владимира Дантеса и Надю Дорофееву, Мишель Андраде, Христе Храновскую и многих других.

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Маша Ефросинина


Sender и Потап


Настя Каменских, Джамала и Соня Плакидюк


Бекир Сулейманов и Джамала


Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Сама же вечеринка была стилизованной, в которой соединилось несколько самых разных культур: и гавайские аксессуары, и латиноамериканские сомбреро, и кубинские костюмы. Гости танцевали, веселились и смело позировали перед камерами для соцсетей.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Джамала Настя Каменских Потап и Настя
Источник: 24 Канал
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