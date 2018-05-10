Много гостей, цветов и Despacito: Потап и Настя вместе отпраздновали дни рождения

Бывший дуэт исполнителей Потапа и Насти Каменских отпраздновал совместный день рождения, поскольку Насте 4 мая исполнился 31 год, а Потапу 8 мая – 37 лет.

Свою звездную вечеринку Потап и Настя назвали хештегом #doubletrouble2018, под которым делились яркими фотографиями в Instagram. На совместный день рождения звездный дуэт пригласил много гостей из украинского шоу-бизнеса, которые пришли поздравить именинников с праздником.

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 9 Тра 2018 р. о 9:46 PDT



Потап и Настя Каменских

Вечеринка Потапа и Настя #doubletrouble2018

Среди них на снимках и видеороликах можно было увидеть сына Потапа, Джамалу с мужем Бекиром, Ричарда Горна, Соню Плакидюк, Машу Ефросинину, Владимира Дантеса и Надю Дорофееву, Мишель Андраде, Христе Храновскую и многих других.

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 9 Тра 2018 р. о 9:56 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Тра 2018 р. о 9:41 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Тра 2018 р. о 6:22 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 8 Тра 2018 р. о 6:02 PDT



Маша Ефросинина



Sender и Потап



Настя Каменских, Джамала и Соня Плакидюк



Бекир Сулейманов и Джамала



Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Сама же вечеринка была стилизованной, в которой соединилось несколько самых разных культур: и гавайские аксессуары, и латиноамериканские сомбреро, и кубинские костюмы. Гости танцевали, веселились и смело позировали перед камерами для соцсетей.

Допис, поширений Дата создания-26.12.2017 (@ptp.nk.fan) 8 Тра 2018 р. о 9:21 PDT

Допис, поширений Дата создания-26.12.2017 (@ptp.nk.fan) 8 Тра 2018 р. о 9:26 PDT

Допис, поширений Realpotapfans (@real_potap) 8 Тра 2018 р. о 12:07 PDT