Много гостей, цветов и Despacito: Потап и Настя вместе отпраздновали дни рождения
Бывший дуэт исполнителей Потапа и Насти Каменских отпраздновал совместный день рождения, поскольку Насте 4 мая исполнился 31 год, а Потапу 8 мая – 37 лет.
Свою звездную вечеринку Потап и Настя назвали хештегом #doubletrouble2018, под которым делились яркими фотографиями в Instagram. На совместный день рождения звездный дуэт пригласил много гостей из украинского шоу-бизнеса, которые пришли поздравить именинников с праздником.
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Потап и Настя Каменских
Вечеринка Потапа и Настя #doubletrouble2018
Среди них на снимках и видеороликах можно было увидеть сына Потапа, Джамалу с мужем Бекиром, Ричарда Горна, Соню Плакидюк, Машу Ефросинину, Владимира Дантеса и Надю Дорофееву, Мишель Андраде, Христе Храновскую и многих других.
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Маша Ефросинина
Sender и Потап
Настя Каменских, Джамала и Соня Плакидюк
Бекир Сулейманов и Джамала
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
Сама же вечеринка была стилизованной, в которой соединилось несколько самых разных культур: и гавайские аксессуары, и латиноамериканские сомбреро, и кубинские костюмы. Гости танцевали, веселились и смело позировали перед камерами для соцсетей.