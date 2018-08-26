Многогранный Усик: боксер снялся в интересной фотосессии

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик снялся в необычной фотосессии для издания Jetsetter. На снимках спортсмен предстал в образе брутального мачо.

Соответствующие снимки опубликованы на Jetsetter.

Кроме образа мачо, Усик на фото попробовал себя в роли бейсболиста, а также одел деловой костюм. Не обошлось и без чемпионского пояса: боксер и в нем попозировал перед фотокамерой.

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Отметим, что вскоре в Киеве Усик проведет бой с британцем Тони Белью. С большой вероятностью боксерский поединок состоится 10 ноября.