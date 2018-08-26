Многогранный Усик: боксер снялся в интересной фотосессии
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик снялся в необычной фотосессии для издания Jetsetter. На снимках спортсмен предстал в образе брутального мачо.
Соответствующие снимки опубликованы на Jetsetter.
Кроме образа мачо, Усик на фото попробовал себя в роли бейсболиста, а также одел деловой костюм. Не обошлось и без чемпионского пояса: боксер и в нем попозировал перед фотокамерой.
Читайте также: Ломаченко выполнил опасный трюк голыми руками: видео
Отметим, что вскоре в Киеве Усик проведет бой с британцем Тони Белью. С большой вероятностью боксерский поединок состоится 10 ноября.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-201811 ноября 2016 , 19:51