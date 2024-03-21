Возможная мобилизация осужденных: как к этому вопросу относятся военные
Министерство юстиции разработало законопроект о возможном привлечении в ряды ВСУ осужденных. В этом процессе прежде всего планируют ориентироваться на мнение военных и их желание привлекать такую категорию людей.
Процесс мобилизации осужденных ни в коем случае не будет принудительным и позиция командиров будет учитываться. Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Наша логика была такова: первое – это воля и желание, поэтому еще немотивированный человек в Вооруженных Силах просто не нужен. Во-вторых – мы будем ориентироваться на то, как военные видят этот процесс, насколько они хотят привлекать в свои ряды такую категорию людей. И третье – это правовые механизмы, то есть решение суда по каждому делу,
– сказала она.
По словам заместителя министра, инициатива инициатива заключалась в том, чтобы дать осужденным возможность доказать, что они понимают свою ошибку и что они могут помочь армии. Речь идет как о боевых должностях, так и о вспомогательной работе, в частности строительство защитных сооружений.
Высоцкая добавила, что лично знает командиров, которые говорят, что мобилизация осужденных является хорошей идеей и которые готовы брать таких людей на службу. В любом случае, если командир будет против, этот человек не пойдет на фронт и останется в тюрьме.
Мобилизация осужденных: что известно
- В начале 2024 года Кабмин предложил новый законопроект о мобилизации под номером 10449. Он предлагает мобилизацию заключенных на добровольных началах. Речь идет только о тех, кто получил условное наказание. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию.
- Министр юстиции Денис Малюська убежден, что мобилизация осужденных должна происходить принудительно. По его словам, такие люди не должны быть в более привилегированном положении, чем другие граждане. В Минюсте подчеркнули, что в ВСУ можно привлечь целых две большие категории граждан: тех, которые находятся в тюрьме, и тех, которые вышли на свободу.
- На сайте Верховной Рады 13 марта зарегистрировали законопроект под номером 11079. Он предлагает осужденным раньше выйти из тюрьмы при условии присоединения в ряды ВСУ. Этот законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины и других законодательных актов Украины. Они означают разрешение на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.