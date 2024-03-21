Возможная мобилизация осужденных: как к этому вопросу относятся военные

Министерство юстиции разработало законопроект о возможном привлечении в ряды ВСУ осужденных. В этом процессе прежде всего планируют ориентироваться на мнение военных и их желание привлекать такую категорию людей.

Процесс мобилизации осужденных ни в коем случае не будет принудительным и позиция командиров будет учитываться. Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите военнослужащих

Наша логика была такова: первое – это воля и желание, поэтому еще немотивированный человек в Вооруженных Силах просто не нужен. Во-вторых – мы будем ориентироваться на то, как военные видят этот процесс, насколько они хотят привлекать в свои ряды такую категорию людей. И третье – это правовые механизмы, то есть решение суда по каждому делу,

– сказала она.

По словам заместителя министра, инициатива инициатива заключалась в том, чтобы дать осужденным возможность доказать, что они понимают свою ошибку и что они могут помочь армии. Речь идет как о боевых должностях, так и о вспомогательной работе, в частности строительство защитных сооружений.

Высоцкая добавила, что лично знает командиров, которые говорят, что мобилизация осужденных является хорошей идеей и которые готовы брать таких людей на службу. В любом случае, если командир будет против, этот человек не пойдет на фронт и останется в тюрьме.

Мобилизация осужденных: что известно