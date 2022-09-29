Первые уже здесь: Арестович рассказал, когда "мобиков" с россии начнут массово перебрасывать в Украину
Российские мобилизованные по сентябрьскому призыву уже находятся на линии фронта в Украине. Их в основном будут использовать как расходный материал, чтобы российское командование могло планировать дополнительные действия.
Новые бойцы армии россии не имели должной военной военной подготовки , что и приведет к их большим потерям в будущем. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
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Куда россия бросила мобилизованную
Советник главы ОП отметил, что первые мобилизованные в сентябре российские кафиры уже находятся на линии фронта в Украине.
Их немного, но этот контингент напихали в подразделения в районе Сватового и Харьковской области , где нужно затыкать "дыры". Большинство подойдет недели через две. Все потому, что длинная "доставка", поскольку их свозят со всей россии,
– объяснил Арестович.
По его словам, у этих бойцов не будет нормальной военной военной подготовки, поскольку у России не будет для того ресурсов .
"Дадут стрельнуть пару раз, бросят гранату. И то – вряд ли. Надо 200 тысяч гранат потратить на учебные броски – это многовато. После этого все – вперед, и с песней – в бой", – добавил обозреватель.
Когда российские мобилизованные начнут массово прибывать в Украину: смотрите видео
Масштабы "солдатского мяса"
Арестович считает, что россияне будут пытаться привлекать мобилизованные "волны".
Первая волна будет 60-90 тысяч. Общая численность российских войск, которая заходила в Украину в феврале, включая квазиреспублики, – это 320 тысяч человек . Сейчас их менее 150 тысяч . Они даже "группировку вторжения" не возобновят. С тех пор оккупанты стали гораздо слабее: авиация практически не летает, ракеты потрачены,
– указал советник.
По его мнению, в то же время ВСУ стали сильнее , что вносит свои коррективы в такой процесс .
"ВСУ стало больше, продолжается подготовка, они стали злее - с победами и западным вооружением. Эти 90 тысяч для ВСУ - это как смазка для штыка . Они вообще ничего не изменят", - убежден собеседник.
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По его словам, новых "бойцов" кафиры будут применять как расходный материал .
"Ни о каких "мешках" не пойдет – их собирать не будут успевать, так как здесь кадровые "элитные" части не собирали. В кремле уже списали мысленно первую волну. Там логика, что они сейчас погибнут и дадут время на более профессиональную и качественную подготовку второй " и третьей волны . Но этого не будет просто потому, что нет ресурсов ", - подчеркнул Арестович.
Он констатировал, что такие необдуманные решения Россия уже принимала неоднократно .
"Они делают все глупости, которые только можно сделать. Я когда думаю, какую глупость они могут сделать, они делают такую же, но только в квадрате", – резюмировал советник руководителя Офиса Президента.
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Ситуация в России: что известно
- 21 сентября глава кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. За ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек .
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт . Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек , однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян .
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста : митингующих задержали, остальные разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане . Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Путин понимает, что позиции россии на Кавказе достаточно шатки и его власть в регионе подходит к концу. Поэтому перед тем, как потерять там контроль, пытается рассорить кавказские народы. Он приказал кадыру подавить протесты в Дагестане .