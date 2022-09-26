"Может измениться позиция кремля": политолог предположил, к чему приведут протесты в россии

Протесты в регионах россии из-за принудительной мобилизации на войну против Украины не изменят в корне ситуацию. Это может лишь скорректировать поведение кремля в этом процессе.

В Москве могут сделать выводы и изменить подходы к призыву в регионах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Россия "не переучится"

Вигиринский убежден, что в регионах возникнут вопросы к путину, когда из сел мобилизуют всех мужчин, а в многомиллионной Москве мобилизуют всего 5 тысяч.

"У Кавказа будет ощущение справедливости, а оно там довольно обострено. Оно, как минимум, вызывает вопросы относительно тех мероприятий, которые организуют внутри россии. Это похоже на "национальные чистки", которые в свое время организовывали при СССР", – отметил эксперт.

В то же время, он не верит, что ситуация с протестами повлияет на ситуацию в россии фундаментально.

"Загорится" ли? Кремль может ослабить меры или изменить требования к мобилизации. Могут немного переформатировать ее, чтобы снять напряжение. Учитывая, что мобилизация – это длительный процесс, распланированный на несколько месяцев, ее не остановят. Вероятно, при стихании акций протеста ее снова возобновят, и, возможно, это перейдет в более цивилизованные формы,

– заметил обозреватель.

По его мнению, россия, привыкшая обращаться со своими гражданами, как с быдлом, не способна переучиться, чтобы изменить свой стиль отношения к народу.

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Мобилизация "по плану"

Эксперт считает, что, с точки зрения ментальности, жители Петербурга, Москвы и Дагестана – это совершенно разные люди.

Мы не говорим с вами о том, что из-за митингов в Дагестане может произойти смена политической верхушки в кремле. Мы говорим, что под влиянием этих протестов может измениться радикально позиция кремля в понимании того, сколь сильно они могут "нагнуть" свое население",

– объяснил обозреватель.

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По его словам, москва может "нагибать" своих граждан с использованием всего аппарата принуждения, преследований и наказаний. В то же время он добавляет, что "хедлайнером" этих протестов в первую очередь можно рассмотреть главу чечни рамзана Кадырова .

"Он, как глава субъекта россии, первым публично говорит о том, что чеченцы якобы свой долг перед "родиной" в войне выполнили на 254 процента и что пусть другие участвуют. В то же время "другие" в Дагестане спрашивают, почему россияне забирают всех подряд: пенсионеров, людей с инвалидностью, неизлечимо больных, не подпадающих под критерии", – указал аналитик.

В то же время, по его мнению, в москве говорят, что "спецоперация идет по плану", мобилизация согласно критериям, "никого лишнего" не будут забирать, что выглядит лицемерной попыткой оправдать свои действия.

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