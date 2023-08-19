Темпы впечатляют: Юсов рассказал о мобилизационном и техническом потенциале России

В России продолжается мобилизация. Кремль публично не объявляет новую волну, однако продолжает бросать новых оккупантов на фронт, преимущественно это происходит насильно. Ежемесячно на войну против Украины отправляют десятки тысяч захватчиков.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что в стране-агрессоре не объявляют о новой волне мобилизации, потому что боятся реакции россиян. Однако там рассматривают такой сценарий.

К теме Москвичи тоже "кормят мух" в Украине: власти рассказали, сколько местных отправили на войну

Мобилизация в Москве

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фронте против Украины сражается 45 тысяч москвичей. Несколько месяцев назад в России называли, что на временно оккупированных украинских территориях принимают участие в действиях 35 тысяч жителей столицы страны-агрессора. Это означает, что только из Москвы за это время мобилизовали 10 тысяч человек.

Москва – понятие очень обширное. Понятно, что речь не идет о детях депутатов, министров, миллионеров. Это преимущественно люди с определенными социальными проблемами, кредитами, алиментами, без постоянного места работы и даже проживания. Также люди, недавно получившие российский паспорт, в том числе из бывших республик Советского Союза. Таких примеров немало,

– заметил Юсов.

Кроме того, по словам представителя ГУР, есть много случаев, когда в Москве ловят мужчин, у которых нет гражданства России, которые просто работают строителями, например. Их бросают на войну против Украины.

Юсов о мобилизации в России: смотрите видео

Технический потенциал России

Андрей Юсов отметил, что у врага есть огромные запасы законсервированной советской техники. Однако у оккупантов есть проблемы с модернизацией техники и оружия.

Другое дело – вопросы современного оборудования, модернизации вооружения. С этим у агрессора есть большие проблемы, они не успевают. То же в значительной степени касается ракетного вооружения. Все, что они производят, фактически сразу летит на Украину,

– объяснил он.

Мобилизация в России: последние новости