В Кремле уже реально подгорает, – политтехнолог предположил, объявят ли в России полную мобилизацию

Владимир Путин 14 апреля подписал закон, согласно которому электронные повестки приравниваются к бумажным. Это говорит о том, что Россия готовится к полномасштабной мобилизации.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что, судя по тому, с какой скоростью принимался этот закон, мобилизацию в России будут стремительно готовить.

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Оттягивали до последнего момента

Он напомнил, что Госдума принимала закон в авральном режиме.

Три слушания в Госдуме за один день – это очень редкое исключение из правил. Так быстро принимали только закон "о фейках против российской армии",

– заметил политтехнолог.

По его мнению, российские власти до последнего момента оттягивали мобилизацию и надеялись, что наберут контрактников.

"Но когда припекло и стало ясно, что условно завтра фронт рухнет, потому что там не хватает личного состава, тогда начали принимать этот закон", – отметил Галлямов.

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Война становится тотальной

Пытаясь быстро согласовать этот вопрос, они создали дополнительное количество отрицательных информационных поводов.

Эта тема обросла дополнительным количеством негативных для российской власти смыслов. Они добились лишь того, что эта история подорвала информационное пространство. И это свидетельствует о том, что у них уже реально подгорает,

– подчеркнул собеседник.

Политтехнолог добавил, что введение электронных повесток позволяет говорить, что война становится тотальной. Это значит, что уже воюет все российское общество.

"Сейчас все мужчины призывного возраста со страхом открывают приложение "Госуслуги" (через него будут присылать электронные повестки - 24 Канал). В понимании своей беззащитности перед российским государством оказалась вся мужская часть населения", - подчеркнул Аббас Галлямов.

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