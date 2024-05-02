Идеология, которая подкреплена нефтегазовыми долларами, – майор ВСУ о мобилизации в России

В России продолжается скрытая мобилизация населения. Для них до сих пор одним из основных стимулов умирать на фронте являются деньги.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что мобилизационные процессы в России не прекращались. Они наоборот усиливаются.

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Уже известно, что с 1 ноября в стране-агрессоре начнут поступать электронные повестки. Это потенциально может позволить закинуть в армию еще больше людей.

Почему россияне идут воевать против Украины

Как отметил Чечеринда, Россия пытается заманивать в армию с помощью денег. Они дают такие средства, что многим россиянам и не снилось. По некоторым данным, оккупант получает на фронте не менее 200 тысяч рублей. К этому стоит добавить еще существенные подъемные.

Не секрет, что во многих регионах россияне не имеют обычных человеческих благ. Поэтому это "население" соблазняется на деньги и идет воевать против нашего государства.

Была информация, что где-то 30% населения России до сих пор ходит в туалет в дырочку. Там много заброшенных регионов. И единственный карьерный рост – армия. Если убили, то родственники еще и получат 5 миллионов рублей на новую "Ладу". Конечно, агитация и пропаганда хорошо работает. Идеология, которая подкреплена нефтегазовыми долларами, к сожалению, дает мобилизационный ресурс,

– сказал Чечеринда.

Ситуация в России: кратко