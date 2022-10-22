Спрятался от" могилизации": россиянин уже месяц живет в лесу

Российские власти мобилизуют на войну против Украины даже людей с инвалидностью, работников критической инфраструктуры и заключенных. Таким образом, оккупанты стараются как можно быстрее компенсировать значительные потери. Тем временем, чтобы избежать "могилизации", некоторые россияне убегают в лес.

Так, на юге России айтишник почти месяц живет в лесу. Там он обустроил себе рабочее место и даже установил антенну на сосне. Таким образом, мужчина пытается избежать мобилизации, пишут российские СМИ.

Кстати Уже более 67 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 22 октября

Жизнь в дикой природе лучше, чем "могилизация"

Российские оппозиционные издания сообщили, что айтишник протестовал против вторжения его государства в Украину. Более того, якобы получил за это несколько протоколов.

Поэтому объявление Путиным "могилизации" шокировало мужчину. Он решил спрятаться от "могилизации" в лесу.

У меня всегда перед глазами был вариант: либо я пойду в магазин, а потом меня под руки поведут в военкомат, либо я буду в не очень комфортных условиях в лесу, но на свободе,

– подчеркнул россиянин.

Как россиянин сделал офис среди леса

Бежать за границу мужчина не хотел, поэтому докупил необходимое снаряжение и перебрался в лес. Среди деревьев он установил две палатки – для работы и сна. Чтобы поймать интернет, айтишник прицепил антенну прямо на сосну.

Российский айтишник установил антенну в лесу / Фото из телеграм-каналов

Делится, что планирует построить домик. Россиянин рассказывает, чтобы жить в лесу, приходится прилагать много усилий. Однако мужчина убежден, что российские мобилизованные живут еще в худших условиях.

Никого мы не защищаем, конечно же, а нападаем. И это очень грустно, – подытожил айтишник.

Российские мобилизованные постоянно жалуются, что их бросают на фронт без подготовки. Более того, не дают ни форму, ни еду.. Российскому диктатору, что большинство населения государства живет в нищете. Оккупанты продолжают жестокий террор Украины.

Читайте также Оккупанты требуют, чтобы все жители Херсона немедленно покинули город

Как проходит "могилизация" россиян: последние новости

Вас может заинтересовать – как в России растет возмущение из-за мобилизации: смотрите видео