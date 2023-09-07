У Зеленского объяснили, что может снизить потребность в мобилизации

Сейчас одна из самых обсуждаемых тем в украинском обществе – мобилизация. Конечно, военные это основа победы Украины в войне с Россией, однако, прежде всего, нашим защитникам нужны ресурсы.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, благодаря чему можно сократить мобилизационные потребности Украины и уменьшить потери личного состава на фронте, заметив, что многим украинским политикам нужно осторожнее комментировать и делать заявления относительно мобилизации или экстрадиции.

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Украине нужно дальнобойное оружие

В вопросах мобилизации правильно начинать, прежде всего, с оружия. Ведь для того, чтобы снизить мобилизационные потребности в стране, минимизировать потери, нам нужно дальнобойное оружие. Она высокоточна, в отличие от российского, и позволяет уничтожать вдали от переднего края огромное количество российского ресурса и резерва.

Поэтому мы объясняем нашим партнерам, что Россия – большая страна с населением в 140 миллионов. Мы должны уничтожить огромное количество оккупантов, так что просто дайте нам для этого высокоточное оружие. Это те же ракеты Taurus, ATACMS, дополнительные снаряды к HIMARS и т.д.

– сказал Подоляк.

Благодаря этому можно снизить потребность в живой силе, то есть в мобилизации, и существенно снизить потери. И как раз об этом мы говорим с нашими партнерами, что эта война может быть выиграна благодаря креативу. Генеральный штаб каждый день демонстрирует, как наши бойцы креативно подходят к наступательным операциям. Несмотря на дефициты определенных ресурсов, украинские бойцы эффективно наступают на разных направлениях.