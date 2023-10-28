Нуждаются в пополнении, – Вениславский рассказал, будет ли усиление мобилизации

С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В то же время, признаков для усиления мобилизационных мероприятий нет.

Так, сейчас продолжаются плановые мобилизационные мероприятия. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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Будут ли усиливать мобилизацию

"Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно – каждый день, потому что те потери: и санитарные, и необратимые, нуждаются в пополнении", – пояснил Вениславский.

В Главном управлении разведки призвали украинцев присоединяться к Силам обороны. Украинской армии нужны специалисты по множеству направлений, поэтому каждый украинец и украинка смогут найти себе место в рядах нашей армии.

В частности, и для формирования новых подразделений для освобождения нашей страны. В таком режиме мобилизация продолжается фактически с лета прошлого года. За последние несколько месяцев существенных изменений, которые бы заставили усилить мобилизацию в Украине, не было.

На данный момент нет оснований для того, чтобы интенсифицировать мобилизацию,

– подытожил народный депутат.

Вениславский сказал, будет ли усиление мобилизации: смотрите видео

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