Людей нужно заменять, – народный депутат рассказала о новом законопроекте о мобилизации

В Украине идет обсуждение законопроекта о мобилизации. Его первый вариант вернули на доработку. Ожидается, что вторая версия в начале февраля появится в Верховной Раде. Министр обороны Украины взял на себя ответственность зарегистрировать документ.

Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Наталья Пипа, добавив, что продолжается обсуждение норм, которые нужно менять. Также были собраны предложения от фракций.

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На каком этапе новый законопроект

Представители фракций уже собираются для согласования текста документа. Главная идея состоит в том, чтобы либо сразу пройти первое и второе чтение, либо если пойдет все-таки двумя чтениями, то чтобы было подано как можно меньше правок. Это позволит быстрее выйти на согласование,

"Все понимают, что никто бы не хотел усиливать мобилизацию, но сегодня у нас нет другого варианта. Людей, которые нас уже так долго защищают на фронте, нужно заменять, нужно дать им возможность вернуть к родным и отдохнуть", – подчеркнула Наталья Пипа.

Вокруг чего продолжаются самые большие дискуссии

Есть предложения, которые пока не оформлены в виде правок. Но из основных норм, которые дискуссионны – это сколько месяцев нужно находиться в ВСУ и есть ли разница между просто пребыванием на передовой и выполнением боевых задач. Это была ключевая норма.

Также есть вопросы, касающиеся работы ТЦК. Конечно, то, что касается отсрочки. Я знаю все предложения, но видения, какой будет окончательный текст законопроекта, пока нет,

– добавила народная депутат.

Кроме этого, многих интересует норма, связанная с людьми, которые являются баптистами, имеют такие верования. Их количество в Украине увеличилось. Они не могут идти в ВСУ, но трактовку этой нормы рассматривают.

Соответственно, есть разговоры о том, что такие люди могут быть в рядах ВСУ, но не могут брать в руки оружие, то есть есть понимание, что это граждане Украины, которые в соответствии с Конституцией должны защищать суверенитет государства. Поэтому эту норму в законопроекте также обсуждают.

Есть вопросы о работниках правоохранительных органов, которые находятся на пенсии. Они уходят на пенсию очень рано и часто имеют хорошую физическую форму, опыт обращения с оружием. Эта норма также дискуссионна,

– заметила Наталья Пипа.

Когда в Верховную Раду может попасть законопроект

По словам депутата, он может быть зарегистрирован в конце января или в первых числах февраля. После этого законопроект должен пройти согласительный совет, тогда будет голосование. Следовательно, лучший вариант, чтобы уже сейчас были достигнуты договоренности. Если депутаты все-таки пойдут по пути первого и второго чтения, то это займет гораздо больше времени.

Надо дождаться текста законопроекта. Предполагается, что военный учет будет другим, все списки будут синхронизированы, иного пути у нас нет,

– заметила Пипа.

Она добавила, что соглашается со словами руководителя арктической станции "Академик Вернадский", который воевал в АТО. Он говорил, что в каждой стране есть только небольшое количество людей, готовых идти добровольцами и защищать государство. Такая ситуация характерна для каждого общества.

Сегодня у нас этап, когда военных и добровольцев нет. Часть людей мобилизована, в ТЦК действительно очень ограниченное количество, поэтому на очереди – введение этого законопроекта. Правительство эту функцию обязано выполнить,

– подчеркнула народная депутат.

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