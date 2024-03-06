Люди морально устают, – комбриг 80 бригады о необходимости демобилизации

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов рассказал в интервью о ситуации на фронте. По его словам, сейчас фиксируется значительная нехватка людей, поскольку бойцов не хватает.

Боец рассказал, что недостаточное пополнение боевых подразделений ощущалось еще до начала полномасштабной войны России против Украины. По его словам, нехватка людей ощущается и сейчас.

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Люди устали от войны

Эмиль Ишкулов отметил, что сейчас большинство людей не понимает последствий, которые могут возникнуть в результате проигрыша Украины.

Большинство не понимает, оно "устало донатить". Не хочет тренироваться, говорит только "я не подготовлен". Но с 2014 года можно было такую подготовку пройти, что любой контрактник позавидует! Стрельба, тактическая медицина – нет, все хотят в кино, в бар, отдохнуть,

– сказал защитник.

Кроме того, боец отметил, что не знает, сколько военнослужащих его бригады вернется в гражданскую жизнь, если Верховная Рада позволит им демобилизоваться после 36 месяцев непрерывной службы.

По его словам, есть "нормальные мотивированные люди", но нужно учитывать человеческий фактор.

Военнослужащие, которые с 2014 года воюют, особенно 2022 – 2023 – безвылазно, устали. Мы стараемся давать отпуска, но 30 дней в год – два раза по 15 – в условиях постоянных обстрелов, потери товарищей, это мало,

– заявил Эмиль.

Он добавил, что военные морально устают, поскольку в основном они видят своих детей только во время отпуска или по видеосвязи.

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