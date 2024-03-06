Люди морально устают, – комбриг 80 бригады о необходимости демобилизации
Источник:"Украинская правда"
Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов рассказал в интервью о ситуации на фронте. По его словам, сейчас фиксируется значительная нехватка людей, поскольку бойцов не хватает.
Боец рассказал, что недостаточное пополнение боевых подразделений ощущалось еще до начала полномасштабной войны России против Украины. По его словам, нехватка людей ощущается и сейчас.
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Люди устали от войны
Эмиль Ишкулов отметил, что сейчас большинство людей не понимает последствий, которые могут возникнуть в результате проигрыша Украины.
Большинство не понимает, оно "устало донатить". Не хочет тренироваться, говорит только "я не подготовлен". Но с 2014 года можно было такую подготовку пройти, что любой контрактник позавидует! Стрельба, тактическая медицина – нет, все хотят в кино, в бар, отдохнуть,
– сказал защитник.
Кроме того, боец отметил, что не знает, сколько военнослужащих его бригады вернется в гражданскую жизнь, если Верховная Рада позволит им демобилизоваться после 36 месяцев непрерывной службы.
По его словам, есть "нормальные мотивированные люди", но нужно учитывать человеческий фактор.
Военнослужащие, которые с 2014 года воюют, особенно 2022 – 2023 – безвылазно, устали. Мы стараемся давать отпуска, но 30 дней в год – два раза по 15 – в условиях постоянных обстрелов, потери товарищей, это мало,
– заявил Эмиль.
Он добавил, что военные морально устают, поскольку в основном они видят своих детей только во время отпуска или по видеосвязи.
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
- Еще 22 февраля президент Украины внес в парламент законопроект под номером 11035 "О внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы.
- Представленный президентом законопроект затем отправили на рассмотрение в Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Там поддержали документ о демобилизации срочников с добавлением нормы об отсрочке от дальнейшей мобилизации в 12 месяцев. Впоследствии Верховная Рада также проголосовала за законопроект.
- Закон предусматривает немедленное освобождение срочников. Такие лица не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.
- Уже 26 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает демобилизацию срочников.