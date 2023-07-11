Можно ли проигнорировать повестку в дверях или почтовом ящике: объяснение адвоката
11 июля 2023, 08:28Читати новину українською
Источник:Роман Симутин
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Бывают случаи, когда военнообязанным оставляют повестку в дверях или в почтовом ящике.
Законно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях или почтовом ящике – читайте далее. Напомним, что ранее рассказывали, кто из медиков считается военнообязанным и кого могут взять в армию.
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Можно ли проигнорировать повестку в дверях или почтовом ящике
По словам адвоката Романа Симутина, в повестке могут указывать, что "сообщения и повестки считаются должным образом врученными через обслуживающую организацию", то есть ЖЭК. В таком случае есть два варианта:
- если военнообязанный забирает повестку и расписывается, то не имеет значения, кто и как ее вручил.
- если повестку оставили в дверях или в почтовом ящике, то ее можно проигнорировать, поскольку военнообязанный ее не подписывал. А, таким образом, представители военкомата не смогут доказать, что дали повестку.
Мобилизация в Украине: последние новости
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Кто может служить по месту жительства
- те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
- те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, в частности, биологические родители или попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители;
- те, кто воспитывает ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней;
- лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
- те, кто осуществляет постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа;
- усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- те, кто имеет жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности;
- опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.