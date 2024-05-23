Общение военнообязанного с полицией и ТЦК обязано фиксироваться, – глава Нацполиции

Во время мобилизации общение военнообязанного с полицией и ТЦК обязано фиксироваться на фото и видео. За противоправные действия полицейского привлекут к ответственности.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, о противоправных действиях полицейских следует сообщать на 102, 112 или на горячие линии.

Читайте также Обновление данных через Резерв+: кому все равно нужно прийти в ТЦК

Обязательства полиции

Глава Нацполиции отметил, что фото- и видеофиксация являются обязательными.

По фиксации общения с гражданами, то закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации,

– пояснил Выговский.

Глава Нацполиции также добавил, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

По словам Выговского, если гражданин сообщит о противоправных действиях полицейских, "сразу будет реакция".

Мобилизация в Украине: последние новости

Хмельницкий районный суд уже рассмотрел первые представления по мобилизации осужденных. Известно, что двум осужденным за кражи разрешили присоединиться к Нацгвардии.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко рассказала, что в Резерв+ более 805 тысяч успешных обновлений данных.

По словам Михаила Подоляка, процесс мобилизации в Украине будет идти лучше. В частности, это стало возможным благодаря поступлению помощи Запада.

До 16 июня 2024 года военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. Мужчины, которые находятся за рубежом, подлежат воинскому учету на тех же принципах, что и мужчины в Украине.