Будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что Украине стоит снизить призывной возраст до 18 лет для решения проблем на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Уолтца в эфире телеканала ABC News.

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Советник Трампа призвал к мобилизации 18-летних

Майкл Уолтц заявил, что тяжелая ситуация на фронте в Украине – это следствие недостатка человеческих ресурсов, а не военной помощи от партнеров.

Будущий советник Трампа отдельно отметил, что призывной возраст "даже не составляет 18 лет".

Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они тоже должны действовать соответственно,

– сказал Уолтц в эфире.

По его словам, таким образом Украина могла бы привлечь сотни тысяч новых солдат в армию.

Важно! Украинская власть неоднократно заявляла, что мобилизация 18-летних пока не планируется. В частности, Владимир Зеленский объяснял, что Украина должна сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники, а не компенсировать это молодостью солдат.

К слову, во время эфира Майкл Уолтц также заявил, что сейчас идет подготовка к встрече новоизбранного президента США и российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, ближайшее время между Трампом и Путиным может состояться телефонный разговор.