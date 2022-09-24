Смогут остаться в Украине, – Подоляк сказал, что делать мобилизованным из оккупированного Крыма

Принудительно мобилизованные во временно оккупированном Крыму могут сдаться в плен ВСУ. По международному праву, они имеют право отказаться от российского обмена и остаться в Украине.

Как для Украины, так и для россии остров является ключевым элементом всей войны. Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Подоляк заверил, что любой из принудительно мобилизованных на временно оккупированных россией территориях может сдаться в плен.

Особенно если это можно сделать частью – это вообще было бы замечательно. Они могут, согласно конвенции, отказаться от обмена и остаться до конца войны в Украине,

– объяснил советник руководителя ОП.

По его словам, Крым является ключевым элементом этой войны, с которой все начиналось.

"После освобождения Крыма к определенным людям крымские татары доберутся сами и спросят, "какого чуда" эти 8 лет они их пытали. Все будет хорошо с точки зрения того, что наши люди в любой момент могут перейти на нашу сторону и сдаться в плен", – добавил Подоляк.

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По его мнению, в Крыму могут мобилизовать немало и тех, кто поддерживал оккупацию полуострова.

"Кто кричал о "камнях с неба" в 2014 году, аплодировал аннексии Крыма и действиям россии в Донецке и Луганске... Желательно, чтобы они ушли и заплатили своими жизнями за то, что уничтожили цивилизацию в этих регионах. Это будет правильная карма, которая "догоняет" предателей", - резюмировал советник Ермака.

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