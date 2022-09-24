Смогут остаться в Украине, – Подоляк сказал, что делать мобилизованным из оккупированного Крыма
Принудительно мобилизованные во временно оккупированном Крыму могут сдаться в плен ВСУ. По международному праву, они имеют право отказаться от российского обмена и остаться в Украине.
Как для Украины, так и для россии остров является ключевым элементом всей войны. Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Подоляк заверил, что любой из принудительно мобилизованных на временно оккупированных россией территориях может сдаться в плен.
Особенно если это можно сделать частью – это вообще было бы замечательно. Они могут, согласно конвенции, отказаться от обмена и остаться до конца войны в Украине,
– объяснил советник руководителя ОП.
По его словам, Крым является ключевым элементом этой войны, с которой все начиналось.
"После освобождения Крыма к определенным людям крымские татары доберутся сами и спросят, "какого чуда" эти 8 лет они их пытали. Все будет хорошо с точки зрения того, что наши люди в любой момент могут перейти на нашу сторону и сдаться в плен", – добавил Подоляк.
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По его мнению, в Крыму могут мобилизовать немало и тех, кто поддерживал оккупацию полуострова.
"Кто кричал о "камнях с неба" в 2014 году, аплодировал аннексии Крыма и действиям россии в Донецке и Луганске... Желательно, чтобы они ушли и заплатили своими жизнями за то, что уничтожили цивилизацию в этих регионах. Это будет правильная карма, которая "догоняет" предателей", - резюмировал советник Ермака.
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. Согласно ему, кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- Украина не раз призвала россиян, которых принудительно мобилизуют во вражескую армию, сдаваться ВСУ. Это обеспечит им не только пленение с соблюдением международных прав, но и возможность вернуться домой не в пакете. Однако путину такая перспектива для собственных граждан не нравится: в россии хотят наказывать за добровольную сдачу в плен тюрьмой до 10 лет.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
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