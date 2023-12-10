В России возможна большая мобилизация после переизбрания Путина: как будет собирать людей

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. После очередного переизбрания Владимир Путин может отважиться на тотальную мобилизацию населения.

Офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник сказал 24 Каналу, что страна-агрессор может справиться с этой задачей. Для этого используют соответствующие регионы.

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"Остается средняя полоса России – это самые депрессивные районы, где попасть в армию не составляет такой плохой инициативы для людей", – отметил Мельник.

Кроме того, репрессивная машина страны-агрессора работает достаточно хорошо, чтобы собрать столько людей, сколько нужно. Они планируют набрать минимум 300 тысяч, а также компенсировать количество, которое демобилизуют. То есть, общее число – около 400 тысяч россиян.

Остается сомнительным вопрос подготовки этих людей. Но российскую власть это не обходит, главное – позатыкать дыры на фронте.

Президентская кампания Путина базируется на войне

"Путин выбрал тактику "побед" – он должен выйти в первый тур выборов как "победитель" (на войне – 24 Канал)", – заметил Мельник.

Аналитики ISW заявили, что президентская кампания Путина может сосредоточиться на войне в Украине больше, чем они раньше оценивали.

Именно с целью продемонстрировать свою "победительность", Путин приказал захватить Авдеевку и Купянск до своих выборов.

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