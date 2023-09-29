Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

В России продолжается мобилизация. На войну против Украины хотят бросить около 130 тысяч граждан страны-агрессора.

Соответствующий указ уже подписал президент России Владимир Путин. Документ распространили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян

Путин подписал указ о:

призыве на военную службу с 1 октября,

увольнении в запас тех призывников, чей срок службы истек.

Согласно документу, призвать планируют 130 тысяч человек.



В России продолжается мобилизация / Фото росСМИ



Путин подписал соответствующий указ / Фото росСМИ

Накануне российское минобороны сообщило о начале 1 октября осеннего призыва во всех субъектах страны-террориста, за исключением отдельных районов Крайнего Севера, ведь там он начнется с 1 ноября из-за климата.

Все призывники якобы будут направлены для прохождения военной службы на территории России. В пункты дислокации оккупантов "в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО" военнослужащие по призыву якобы не поедут.

В Генштабе ВС РФ говорят, что не имеют никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. На войну против Украины есть якобы достаточно желающих служить по контракту, а также тех, кто уже заключил контракты, и добровольцев.

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