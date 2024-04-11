Как будут наказывать за уклонение от мобилизации: что говорит закон

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о мобилизации днем 11 апреля. Одним из важных пунктов в нем являются ограничения для уклонистов.

Владимир Зеленский прокомментировал закон, принятый депутатами. По его словам, мобилизация продолжалась и до принятия документа, то есть с первого дня войны. Поэтому те, кто уклонялся от мобилизации, все равно нарушал законодательство – те законы, которые касаются военного положения.

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Что сказано в законе об уклонистах

Теперь различные домыслы должны уйти в небытие, ведь на сайте Верховной Рады появилась короткая выжимка из нескольких дискуссионных пунктов. Есть там и об уклонистах – официально это называется "Меры воздействия насчет уклонения от выполнения конституционного долга по защите Отечества".

Граждан ограничат в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Это произойдет тогда, если призывник не выполнит требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении своих обязанностей. Но ограничивает в правах только суд.

Гражданину смогут предоставить консульские действия в зарубежных дипломатических учреждениях Украины только тогда, когда он уточнит свои персональные данные с учетными данными в ТЦК.

Мужчины 18 – 60 лет смогут оформить паспортные документы за рубежом, если имеют военно-учетный документ. Эта норма действует в условиях военного положения.

Важно! Депутаты приняли законопроект, но законом он от этого не стал. Его должен подписать глава Верховной Рады, а затем президент. Документ превратится в закон после публикации.

Сам президент говорил, что пошел навстречу военному руководству, которое просило об определенных изменениях. Законопроект должен помочь ему.

Что говорят бойцы Сил обороны

Военные также активно комментируют принятый законопроект. По словам Игоря Луценко, нужно, чтобы люди были мотивированы и обучены, а не наловлены на улицах. Профессионалов надо выискивать, убеждать, возможно, даже соблазнять, но этим не занимаются.