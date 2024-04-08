Есть ли окончательное решение комитета по законопроекту о мобилизации: нардеп ответил
Источник:Liga.net
По состоянию на сейчас у комитета нет окончательного решения по законопроекту о мобилизации. Причиной этого стали противоречивые моменты относительно некоторых важных пунктов документа, которые до сих пор не согласовали.
Сейчас в Украине готовят ко второму чтению законопроект об усилении мобилизации. Комитет по нацбезопасности уже рассмотрел все предложенные к документу правки. Однако есть определенные нюансы.
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Окончательного решения пока нет
Нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин рассказал, что так комитет работал в эту субботу, 6 апреля. Он планирует продолжить рассмотрение поправок к закону о мобилизации вскоре.
Некоторые спорные вопросы до сих пор не согласованы. То есть окончательного решения комитета на сегодня нет,
– заявил он.
Нардеп отметил, что "предусмотреть определенные сроки, особенно при обсуждении закона, имеющего огромную социально-общественную нагрузку, крайне трудно".
Законопроект о мобилизации: когда смогут принять
- 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации. К законопроекту еще будут подавать правки. Законопроект был принят без предложений Комитета. За решение проголосовали 243 народных избранника, 12 – выступили против.
- Впоследствии народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предположил, что законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке внесут на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля.
- Заседание Верховной Рады запланировано на 10 – 11 апреля. На нем чиновники намерены рассмотреть законопроект о мобилизации. Однако по состоянию на сейчас не понятно то, сколько же времени понадобится на принятие соответствующего документа.
- 3 апреля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в комитете парламента. По словам спикера Верховной Рады, сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению. Он привел 3 закона, которые недавно принял президент Украины. Стефанчук заявил, что сейчас ведут работа над четвертым законопроектом.
- Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что сейчас секретариат верстает таблицу, чтобы понять, где могли быть допущены различные несогласованности, технические ошибки и тому подобное.