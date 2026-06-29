Мобилизация мужчин в возрасте 50+ в июле: кто подлежит призыву и отправят ли их на фронт

В Украине призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, все граждане в возрасте 50+ должны состоять на воинском учёте и являться по повестке, а за нарушение правил учёта они могут получить штраф или оказаться в розыске.

Согласно законодательству, мобилизация даже в 59 лет является законной, при этом в 60 лет мужчина сможет уволиться из армии. Что будет с призывом 50+ в июле, рассказывает "24 Канал".

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Куда мобилизуют мужчин 50+?

Мобилизация 50+ имеет свои особенности. Таких мужчин отправляют преимущественно не на фронт, а в части обеспечения и тыла.

Ведь многие призывники этой возрастной категории имеют хронические заболевания, которые могут помешать им выполнять обязанности на фронте.

Но всё зависит от решения ТЦК.

Сначала военнообязанный проходит медицинскую комиссию, также оцениваются его умения и навыки. После этого ему присваивают военную специальность.

И если у него нет проблем со здоровьем, а ещё есть ценные навыки, то даже в возрасте 55+ его могут направить в боевое подразделение на законных основаниях.

Напомним, что существуют категории мужчин старше 50 лет, которых мобилизовать нельзя. К ним относятся лица, имеющие бронирование, отсрочку или полное освобождение от службы, в частности, если они: