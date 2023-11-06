Продолжение военного положения и мобилизации: президент внес законопроекты в Раду
Вскоре Верховная Рада будет рассматривать продление военного положения и всеобщей военной мобилизации еще на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. Соответствующую инициативу представил парламентариям Президент Украины Владимир Зеленский.
Собственно, речь идет о законопроектах с регистрационными номерами 10211 и 10212, размещенные на сайте главного законодательного органа нашего государства в понедельник, 6 ноября. В настоящее время они направлены на рассмотрение комитета.
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Президент предлагает продлить мобилизацию и военное положение
Это уже девятое продолжение военного положения и общей военной мобилизации на 90 дней от начала широкомасштабной войны 24 февраля 2022 года. Во всех предыдущих восьми случаях соответствующие законопроекты Верховная Рада принимала по представлению главы государства:
- 24 февраля 2022;
- 15 марта 2022;
- 21 апреля 2022;
- 15 августа 2022 года
- 16 ноября 2022;
- 7 февраля 2023;
- 2 мая 2023;
- 27 июля 2023 года.
В этот раз президент предлагает продлить правовой режим военного положения и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Очевидно, это будет происходить до тех пор, пока мы не победим Россию – то есть закончим войну.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В кабинете президента пока ожидает подпись законопроект с номером 9281, который Верховная Рада приняла еще 30 октября. Он предусматривает изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", а именно изменяет возраст призывников с от 18 до 27 лет на от 18 до 25 лет.
- Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для The Economist отмечал важность расширения мобилизации и потребности наращивать резервы для того, чтобы эффективно противостоять врагу.
- А вот секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что пока не была усилена всеобщая военная мобилизация, несмотря на запрос со стороны военного руководства. По его словам, принятие какого-либо решения требует достаточного количества времени – это не происходит мгновенно.