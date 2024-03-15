Шанс искупить вину: в Раде объяснили, что предусматривает законопроект о мобилизации заключенных

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить мобилизацию осужденных. Инициаторы документа считают, что таким образом государству будет проще нивелировать преимущество врага в человеческом ресурсе.

В Украине примерно 50 тысяч человек, которые имеют судимость и находятся на свободе. А также 26 тысяч тех, кто сидит в тюрьмах.

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Надо что-то противопоставить России

Так, в пояснительной записке к законопроекту 11079 по мобилизации заключенных, говорится о том, что Кремль пытается использовать свое преимущество в мобилизационном ресурсе в войне в Украине. Поэтому наше государство должно применить все имеющиеся возможности, чтобы иметь возможность отразить российскую агрессию.

В частности, депутаты считают, что к защите и обороне родины следует привлечь лиц, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы. Народные избранники отмечают, что среди них есть мотивированные и патриотически настроенные граждане, которые готовы искупить свою вину перед обществом на поле боя.

В то же время чиновники понимают, что чтобы мобилизовать осужденных нужно урегулировать ряд законодательных аспектов относительно условно-досрочного освобождения таких лиц, надзора за ними, принятия на службу, определения их социальной и правовой защиты и тому подобное.

Выход из тюрьмы в обмен на контракт с ВСУ

Законопроект предусматривает разрешение на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Речь идет о мобилизации заключенных, кроме лиц, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Для этого заключенный, во-первых, должен изъявить желание пойти на военную службу, а во-вторых, отвечать требованиям ее прохождения как "контрактник".

Также заключенные не могут демобилизоваться раньше окончания военного положения. Ранее они могут уволиться или по состоянию здоровья, или в результате совершения преступлений.

Осужденные могут проходить службу исключительно в специальных подразделениях. Также они не имеют права на основной ежегодный отпуск и отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. В то же время, им предоставляется отпуск для лечения болезней и ранения.

Кроме того, в документе прописано, как будут наказывать досрочно освобожденное лицо, если оно совершит повторное преступление. К нему применят статьи 71 и 72 Уголовного кодекса Украины (в частности, они означают, что суд к наказанию, назначенного по новому приговору, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору).

Также, если такой человек будет уклоняться от прохождения службы, его могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также в законопроекте говорится, как должен происходить процесс досрочного освобождения желающего вступить в ряды ВСУ. А именно с места содержания такое лицо Нацгвардия должна доставить в ТЦК для подписания контракта и дальнейшей отправки в специализированное подразделение воинской части для прохождения службы.

Мобилизация заключенных: что известно