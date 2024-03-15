В Україні приблизно 50 тисяч осіб, які мають судимість і перебувають на волі. А також 26 тисяч тих, хто сидить у в'язницях.

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Треба щось протиставити Росії

Так, у пояснювальній записці до законопроєкту 11079 щодо мобілізації в'язнів, йдеться про те, що Кремль намагається використати свою перевагу у мобілізаційному ресурсі у війні в Україні. Тому наша держава повинна застосувати всі наявні можливості, аби мати змогу відбити російську агресію.

Зокрема, депутати вважають, що до захисту та оборони батьківщини варто залучити осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Народні обранці зазначають, що серед них є вмотивовані та патріотично налаштовані громадяни, які готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою.

Водночас чиновники розуміють, що аби мобілізувати засуджених потрібно врегулювати низку законодавчих аспектів щодо умовно-дострокового звільнення таких осіб, нагляду за ними, прийняття на службу, визначення їх соціального та правового захисту тощо.

Вихід із в'язниці в обмін на контракт із ЗСУ

Законопроєкт передбачає дозвіл на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Зверніть увагу! Йдеться про мобілізацію в'язнів, крім осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Задля цього в'язень, по-перше, має виявити бажання піти на військову службу, а по-друге, відповідати вимогам її проходження як "контрактник".

Також в'язні не можуть демобілізуватися раніше закінчення воєнного стану. Раніше вони можуть звільнитися або за станом здоров'я, або внаслідок вчинення злочинів.

Засуджені можуть проходити службу виключно у спеціальних підрозділах. Також вони не мають права на основну щорічну відпуску та відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Водночас, їм надається відпустка для лікування хвороб та поранення.

Крім того, у документі прописано, як каратимуть достроково звільнену особу, якщо вона вчинить повторний злочин. До неї застосують статті 71 та 72 Кримінального кодексу України (зокрема, вони означають, що суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком).

Також, якщо така людина буде ухилятися вді проходження служби, її можуть позбавити волі на строк від 5 до 8 років.

Також у законопроєкті йдеться, як має відбуватися процес дострокового звільнення охочого долучитися до лав ЗСУ. А саме із місця утримання таку особу Нацгвардія має доправити до ТЦК для підписання контракту та подальшої відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження служби.

Мобілізація в'язнів: що відомо