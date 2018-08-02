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Модель Барбара Палвин обнажила грудь в рекламе купальников Sports Illustrated

65 Читати новину українською
Барбара Палвин
Барбара Палвин / Instagram / @realbarbarapalvin

24-летняя венгерская модель Барбара Палвин приняла участие в рекламной съемке бренда купальников Sports Illustrated, где продемонстрировала не только отличную стройную фигуру, а пикантные части тела.

Новые видеоролики появились на Instagram-странице торговой марки. На одном из первых видео девушка позирует лишь в одних джинсовых шортах, пикантно прикрывая рукой свою грудь. Звезда также примерила стильные аксессуары, которые блестели под лучами солнца.

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Для другого ролика Барбара надела сексуальный раздельный купальник красного цвета. Изюминкой пляжного образа стал бюстгальтер-топ, который едва прикрывал грудь и имел длинные рукава. Девушка не стеснялась откровенно позировать возле океана и сама призналась, что это теперь ее любимый купальник.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 канал
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