Модель Барбара Палвин обнажила грудь в рекламе купальников Sports Illustrated

24-летняя венгерская модель Барбара Палвин приняла участие в рекламной съемке бренда купальников Sports Illustrated, где продемонстрировала не только отличную стройную фигуру, а пикантные части тела.

Новые видеоролики появились на Instagram-странице торговой марки. На одном из первых видео девушка позирует лишь в одних джинсовых шортах, пикантно прикрывая рукой свою грудь. Звезда также примерила стильные аксессуары, которые блестели под лучами солнца.

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Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 30 Лип 2018 р. о 10:46 PDT

Для другого ролика Барбара надела сексуальный раздельный купальник красного цвета. Изюминкой пляжного образа стал бюстгальтер-топ, который едва прикрывал грудь и имел длинные рукава. Девушка не стеснялась откровенно позировать возле океана и сама призналась, что это теперь ее любимый купальник.