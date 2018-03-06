Модель Белла Хадид обнажилась в стильной фотосессии: соблазнительные фото

Одна из самых известных американских моделей Белла Хадид поразила пикантной и нежной фотосессией. Пикантные снимки создал фотограф и режиссер Люк Гилфорд.

Фотографии звезда опубликовала на странице в Instagram.

Модель позирует перед камерой без одежды, нежно прикрывая грудь и колени руками. При этом волосы игриво прикрывают пол-лица Беллы Хадид. Идеально подведенные глаза и слегка приоткрытый рот добавили пикантности снимку.

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На другой фотографии Белла Хидид слегка прикрыла обнаженное тело белой накидкой, позируя на фоне яркого света. Взъерошенные объемные волосы и изящный силуэт звезды сексуально смотрелись в кадре.

"Я в 90-секундном фильме талантливого, красивого, замечательного Люка Гилфорда", – подписала фото Балла Хадид.

Допис, поширений (@bellahadid) 6 Бер 2018 р. о 7:44 PST

Допис, поширений (@bellahadid) 6 Бер 2018 р. о 7:44 PST