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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Модель Белла Хадид показала, как выглядела в детстве: забавные фото

40 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / Коллаж 24 канал

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид показа поклонникам свои детские фотографии.

Белла Хадид опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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21-летняя модель поразила поклонников серьезным выражением лица на детских снимках.

Отметим, что в течение 14 часов после публикации сообщение набрало более 630 тысяч "лайков" от поклонников. "Какое настроение у тебя", – так прокомментировали снимок большинство фанатов.

Белла Хадід

Белла Хадід

Белла Хадід

Белла Хадід
Белла Хадид / Все фото – Instagram

Теги: LifeStyle Мода Дети и несовершеннолетние Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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