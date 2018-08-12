Модель Белла Хадид показала, как выглядела в детстве: забавные фото

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид показа поклонникам свои детские фотографии.

Белла Хадид опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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21-летняя модель поразила поклонников серьезным выражением лица на детских снимках.

Отметим, что в течение 14 часов после публикации сообщение набрало более 630 тысяч "лайков" от поклонников. "Какое настроение у тебя", – так прокомментировали снимок большинство фанатов.



Белла Хадид / Все фото – Instagram