Модель Белла Хадид полностью обнажилась перед камерой: 18+

Одна из самых популярных моделей мира Белла Хадид снялась в сексуальной фотосессии для The Pop Magazine. Соответствующие снимки уже взбудоражили сеть.

Белла Хадид в 21 год может похвастаться стремительной карьерой. Всего за 4 года в мире моды она сумела стать лицом известных брендов и войти в число самых привлекательных манекенщиц мира. Кроме этого, Белла Хадид является популярным "ангелом" Victoria's Secret, поэтому выход на подиум в белье – обычное дело для модели.

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Любит звезда примерить и соблазнительные образы. Так, Белла приняла участие в сексапильной фотосессии для The Pop Magazin, в которой она предстала перед камерой полностью обнаженной. Модель прикрыла свою пышную грудь руками, а обнаженные бедра – причудливой накидкой, похожей на волосы. При этом Белла Хадид забралась на повышение, обустроенное на одной из крыш Нью-Йорка.

Допис, поширений (@bellahadid) 28 Сер 2018 р. о 1:15 PDT

Это не единственное фото, опубликованное с пикантной съемки. На странице глянца появились снимки, на которых виднеется обнаженная грудь Беллы Хадид. Кроме этого, звезда примерила брутальный образ, показав стройные ноги и зону бикини в крошечном боди.

Допис, поширений POP (@thepopmag) 27 Сер 2018 р. о 9:01 PDT

Допис, поширений POP (@thepopmag) 27 Сер 2018 р. о 9:00 PDT

Допис, поширений POP (@thepopmag) 29 Сер 2018 р. о 2:17 PDT

Допис, поширений POP (@thepopmag) 29 Сер 2018 р. о 2:18 PDT

Допис, поширений POP (@thepopmag) 29 Сер 2018 р. о 2:19 PDT