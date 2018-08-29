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Модель Белла Хадид полностью обнажилась перед камерой: 18+

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Белла Хадид
Белла Хадид / Фото из соцсетей

Одна из самых популярных моделей мира Белла Хадид снялась в сексуальной фотосессии для The Pop Magazine. Соответствующие снимки уже взбудоражили сеть.

Белла Хадид в 21 год может похвастаться стремительной карьерой. Всего за 4 года в мире моды она сумела стать лицом известных брендов и войти в число самых привлекательных манекенщиц мира. Кроме этого, Белла Хадид является популярным "ангелом" Victoria's Secret, поэтому выход на подиум в белье – обычное дело для модели.

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Любит звезда примерить и соблазнительные образы. Так, Белла приняла участие в сексапильной фотосессии для The Pop Magazin, в которой она предстала перед камерой полностью обнаженной. Модель прикрыла свою пышную грудь руками, а обнаженные бедра – причудливой накидкой, похожей на волосы. При этом Белла Хадид забралась на повышение, обустроенное на одной из крыш Нью-Йорка.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Это не единственное фото, опубликованное с пикантной съемки. На странице глянца появились снимки, на которых виднеется обнаженная грудь Беллы Хадид. Кроме этого, звезда примерила брутальный образ, показав стройные ноги и зону бикини в крошечном боди.

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

Теги: Мода LifeStyle Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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