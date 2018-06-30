Модель Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст: фото
23-летняя модель Деми Роуз в очередной раз показывает поклонникам сексуальные формы в купальниках, которые являются результатом совместной коллаборации с известным производителем одежды "I SAW IT FIRST".
Модель опубликовала соблазнительное "селфи" на своей странице в Instagram.
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Деми Роуз показывает пышную грудь в черном купальнике с этническим узором "Ibiza by Demi Rose".
Демі Роуз
Деми Роуз
Деми Роуз
Источник: 24 канал
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