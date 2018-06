Модель Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст: фото

23-летняя модель Деми Роуз в очередной раз показывает поклонникам сексуальные формы в купальниках, которые являются результатом совместной коллаборации с известным производителем одежды "I SAW IT FIRST".

Модель опубликовала соблазнительное "селфи" на своей странице в Instagram. Читайте также: Модель Деми Роуз похвасталась сексуальными формами в купальниках: фото Деми Роуз показывает пышную грудь в черном купальнике с этническим узором "Ibiza by Demi Rose".

Демі Роуз

Деми Роуз

Деми Роуз