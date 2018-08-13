Модель Хайди Клум засветила большое декольте на благотворительном мероприятии: фото

45-летняя модель Хайди Клум не намерена скрывать свои отношения с Томом Каулитцем, который младше нее. Более того, звезда счастливо позирует с бойфрендом перед камерами, надевая при этом весьма соблазнительное одеяние.

Выходные для Хайди Клум получились романтичными. После отдыха с Томом Каулитцем немецкая супермодель в сопровождении бойфренда сходила на благотворительный вечер Unicef Summer Gal, который состоялся в фешенебельном курортном городе Италии Порто-Черво.

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На красной дорожке Хайди Клум не скрывала своего счастья. Журналистам удалось заснять, как улыбающаяся пара игриво прошлась мимо представителей СМИ, обнимаясь и целуясь.

Допис, поширений Tokio Hotel (@tokiohotelupdates_) 10 Сер 2018 р. о 12:12 PDT

Стоит отметить, что на благотворительном вечере Хайди Клум выглядела роскошно. Модель надела стильное черное платье от Azzaro с большим декольте. У наряда был чуть прозрачный низ, поэтому звезда засветила не только аппетитные формы, но и стройные и загорелые ноги.

Черные босоножки на каблуке и клатч завершили горячий образ Хайди Клум. Не менее эффектно рядом с моделью выглядел и Том Каулитц. Мужчина в белой футболке, брюках и сером пиджаке прошелся по красной дорожке.

Допис, поширений 062009_glo (@062009_glo) 12 Сер 2018 р. о 7:09 PDT

Допис, поширений A Style Is Born 1st (@astyleisbornfirst) 12 Сер 2018 р. о 5:21 PDT

Допис, поширений 062009_glo (@062009_glo) 12 Сер 2018 р. о 7:48 PDT

Допис, поширений ℒiz (@liznyc66) 12 Сер 2018 р. о 4:06 PDT