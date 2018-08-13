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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Модель Хайди Клум засветила большое декольте на благотворительном мероприятии: фото

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Хайди Клум
Хайди Клум / Getty images

45-летняя модель Хайди Клум не намерена скрывать свои отношения с Томом Каулитцем, который младше нее. Более того, звезда счастливо позирует с бойфрендом перед камерами, надевая при этом весьма соблазнительное одеяние.

Выходные для Хайди Клум получились романтичными. После отдыха с Томом Каулитцем немецкая супермодель в сопровождении бойфренда сходила на благотворительный вечер Unicef Summer Gal, который состоялся в фешенебельном курортном городе Италии Порто-Черво.

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На красной дорожке Хайди Клум не скрывала своего счастья. Журналистам удалось заснять, как улыбающаяся пара игриво прошлась мимо представителей СМИ, обнимаясь и целуясь.

 

Стоит отметить, что на благотворительном вечере Хайди Клум выглядела роскошно. Модель надела стильное черное платье от Azzaro с большим декольте. У наряда был чуть прозрачный низ, поэтому звезда засветила не только аппетитные формы, но и стройные и загорелые ноги.

Черные босоножки на каблуке и клатч завершили горячий образ Хайди Клум. Не менее эффектно рядом с моделью выглядел и Том Каулитц. Мужчина в белой футболке, брюках и сером пиджаке прошелся по красной дорожке.

 

 

 

 

Допис, поширений ℒiz (@liznyc66)

 

 

Допис, поширений BUNTE (@bunte_magazin)

 

Теги: LifeStyle благотворительность Мода
Источник: 24 Канал
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