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Модель Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в купальнике: пикантные кадры

737 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк

Популярная модель Ирина Шейк не стесняется надевать пикантные наряды, ведь у нее роскошнуя фигура, которой может позавидовать многие женщины. Манекенщица не только засветилась в соблазнительной одежде в Каннах, но и засветила свое стройное тело в купальнике.

Каннский кинофестиваль – отличный повод достать из гардероба самые красивые платья. Однако знаменитые модницы не надевают несколько раз одно и то же, поэтому перед событием заказывают у известных дизайнеров наряды, которые не только подчеркнут их формы, но и не повторятся на красной дорожке.

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Модель Ирина Шейк не является исключением в этом правиле, поэтому в Каннах она уже успела покрасоваться перед фотографами в весьма откровенном платье красного цвета. Звезда не надела белье, поскольку сбоку платье было скреплено специальными металлическими вставками. Наряд слегка обнажил грудь Ирины Шейк, что вызвало шквал внимания к ней.


Ирина Шейк в Каннах


Модель Ирина Шейк

Сексуальный образ Ирины Шейк

Однако это не единственные соблазнительные кадры, которые засветила звезда во время Каннского кинофестиваля. На ее Instagram-странице появилось сексуальное видео. На кадрах Ирина Шейк игриво поднимается по лестнице в дом. Модель одета в купальник и очки. Пляжная одежда не только подходила Ирине Шейк, но и обнажила ягодицы звезды.

 

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Теги: LifeStyle Ирина Шейк Мода
Источник: 24 Канал
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Новости за 13 мая
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