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Модель Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые видеоролики в купальниках ее бренда "Inamorataswim". Звезда в очередной раз продемонстрировала стройную фигуру и новые купальные костюмы.

Новые видеоролики появились на Instagram-странице модели и аккаунте бренда. Для видеоролика 27-летняя девушка надела красный сплошной купальник с глубоким декольте и откровенной спиной.

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На другом видео Эмили примерила еще один сплошной купальник бежевого оттенка с принтом "в горох". Несмотря на похожий фасон, откровенный образ очень подходил модели.

 

 

Из такого же материала звезда представила в своей коллекции раздельный купальник, который она часто надевает на отдых на пляж.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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