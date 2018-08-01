Модель Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые видеоролики в купальниках ее бренда "Inamorataswim". Звезда в очередной раз продемонстрировала стройную фигуру и новые купальные костюмы.

Новые видеоролики появились на Instagram-странице модели и аккаунте бренда. Для видеоролика 27-летняя девушка надела красный сплошной купальник с глубоким декольте и откровенной спиной.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Лип 2018 р. о 3:41 PDT

На другом видео Эмили примерила еще один сплошной купальник бежевого оттенка с принтом "в горох". Несмотря на похожий фасон, откровенный образ очень подходил модели.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 31 Лип 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 30 Лип 2018 р. о 1:24 PDT

Из такого же материала звезда представила в своей коллекции раздельный купальник, который она часто надевает на отдых на пляж.