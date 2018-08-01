Модель Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами
Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые видеоролики в купальниках ее бренда "Inamorataswim". Звезда в очередной раз продемонстрировала стройную фигуру и новые купальные костюмы.
Новые видеоролики появились на Instagram-странице модели и аккаунте бренда. Для видеоролика 27-летняя девушка надела красный сплошной купальник с глубоким декольте и откровенной спиной.
Читайте также: Эмили Ратаковски показала загорелое тело на откровенном фото: 18+
На другом видео Эмили примерила еще один сплошной купальник бежевого оттенка с принтом "в горох". Несмотря на похожий фасон, откровенный образ очень подходил модели.
Из такого же материала звезда представила в своей коллекции раздельный купальник, который она часто надевает на отдых на пляж.