Модель Эмили Ратажковски засветила идеальный пресс в топе: фото
Американская модель Эмили Ратажковски, которая любит хвастать своим стройным телом, пошла на прогулку в топе. При этом звезда засветила идеальный рельефный пресс и загар после отдыха.
Стильная фотография появилась на Instagram-странице модели.
Для прогулки Эмили Ратажковски выбрала брюки oversize коричневого цвета и серый топ. Стильный образ звезда дополнила джинсовой курткой и удобной обувью. Также Эмили Ратажковски надела аксессуары, которые добавили к будничной одежде особенности.
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На снимке модель спускается вниз по эскалатору, а сзади нее идут члены съемочной группы с камерами. Вероятно, фото было неожиданным для них, но не для Ратажковски, которая уверенно смотрится в кадре.
Более полумиллиону пользователей соцсети понравился снимок модели. В то же время тысячи людей взялись комментировать сообщение звезды: "Что такое чудо?"
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