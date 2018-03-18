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Модель Эмили Ратажковски засветила идеальный пресс в топе: фото

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Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото из соцсетей

Американская модель Эмили Ратажковски, которая любит хвастать своим стройным телом, пошла на прогулку в топе. При этом звезда засветила идеальный рельефный пресс и загар после отдыха.

Стильная фотография появилась на Instagram-странице модели.

Для прогулки Эмили Ратажковски выбрала брюки oversize коричневого цвета и серый топ. Стильный образ звезда дополнила джинсовой курткой и удобной обувью. Также Эмили Ратажковски надела аксессуары, которые добавили к будничной одежде особенности.

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На снимке модель спускается вниз по эскалатору, а сзади нее идут члены съемочной группы с камерами. Вероятно, фото было неожиданным для них, но не для Ратажковски, которая уверенно смотрится в кадре.

Более полумиллиону пользователей соцсети понравился снимок модели. В то же время тысячи людей взялись комментировать сообщение звезды: "Что такое чудо?"

What are thoooosssseeee

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: Мода LifeStyle Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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