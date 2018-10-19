Модель Карли Клосс вышла замуж за родственника Дональда Трампа: первые фото
Одна из самых известных моделей мира Карли Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера. Теперь звезда породнилась с семьей Дональда Трампа, поскольку старший брат ее мужа, Джаред Кушнер, женат на дочери президента США Иванке Трамп и является его старшим советником.
Закрытая свадебная церемония состоялась в Нью-Йорке. На праздник пригласили лишь 80 гостей. Однако пара пообещала провести праздничную церемонию для большого круга близких и друзей следующей весной.
Читайте также: Кто красивее: все, что стоит знать о свадебных образах Евгении, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Карли Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера
Карли Клосс выходила замуж в роскошном платье от Dior, которое дополнила невесомой фатой и букетом ландышей.
Платье для Клосс стоздали на заказ дизайнеры Dior
Карли Клосс
Модель засыпали поздравлениями в сети, в частности, милые слова написали ее звездные подруги: Гвинет Пэлтроу, Кендалл Дженнер, Синди Кроуфорд, Хайди Клум, Кейт Аптон и другие.