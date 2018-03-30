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Модель Кендалл Дженнер показала свою гардеробную: фото и видео

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Кендалл Дженнер показала свою гардеробную
Кендалл Дженнер показала свою гардеробную / Adidas

Американская топ-модель Кендалл Дженнер показала свою гардеробную в новой рекламной кампании бренда Adidas Originals.

На рекламных кадрах, которые сделал фотограф Ренелл Медрано, 22-летняя Дженнер появилась в casual образах, продемонстрировав новые сникерсы Arkyn от Adidas, которые позиционируются брендом, как незаменимая модель обуви весны 2018 в повседневном гардеробе современных модниц.

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Съемки рекламной фотосессии проходили в нью-йоркских апартаментах Дженнер. Модель показала свою гардеробную, отметив, что несмотря на ее небольшую площадь, она легко вмещает ее одежду.

Дженнер признается, что старалась правильно организовать пространство, чтобы сделать гардеробную максимально компактной и одновременно вместительной.

Именно поэтому она отказалась от классических систем хранения одежды с вешалками в пользу стеллажей и настенных полок, на которых аккуратно складывает вещи.

Напомним, 22-летняя Дженнер признана самой высокооплачиваемой моделью в мире. По данным Forbes, за год модель заработала 22 миллиона долларов.

Теги: LifeStyle Реклама Мода
Источник: 24 Канал
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