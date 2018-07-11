Модель Кэндис Сванепул впервые показала фигуру после рождения сына: фото

Знаменитая южноафриканская модель Кэндис Сванепул второй раз стала мамой 19 июня. "Ангел" бренда Victoria's Secret родила мальчика, которого назвала Ариэлем.

Недавно папарацци сняли Сванепул во время семейного отдыха на пляже в Бразилии, пишет Daily Mail.

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Модель выглядела великолепно в оригинальном купальнике, который состоял из красного в горошек бикини и бежевого топа. Однако Кэндис еще не вернулась в форму, в которой была до беременности.

Кэндис Сванепул еще не вернулась в форму после родов

Напомним, Кэндис родила второго сына в июне. Также модель и ее жених Херманн Николы воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

Кэндис Сванепул отдыхала с семьей, в частности, со старшим сыном