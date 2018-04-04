Модель Наоми Кэмпбелл очаровала сменой имиджа: фото

Популярная британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл удивила поклонников новым образом. Звезда опубликовала на странице в Instagram фото с новой прической.

Роскошная манекенщица, известная как "черная пантера", решила обновить свой имидж. Наоми Кэмпбелл обрезала роскошные волосы, отдав предпочтение стильному каре.

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Кроме новой прически, модель очаровала ярким весенним образом. Знаменитая Наоми Кэмпбелл позировала перед камерой в милом платье с цветочным принтом и поясом на талии. Яркие ботфорты дополнили стильный "лук" модели. Также известная манекенщица примерила зелено-черное и черно-белое платья. Снимки она сделала с модельным менеджером Аке Эмиром.

Стоит отметить, что новый "лук" популярной манекенщицы очень подходит ей. Снимок, сделанный в Нигерии, очень понравился поклонникам Наоми Кэмпбелл. "Королева", "Потрясающая", "Очень красивая", "Очаровательная леди", – засыпали комплиментами подписчики модели.

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 3 Кві 2018 р. о 10:03 PDT

Допис, поширений Akeem (@akeemjr) 3 Кві 2018 р. о 12:33 PDT