Модель Наоми Кэмпбелл очаровала сменой имиджа: фото
Популярная британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл удивила поклонников новым образом. Звезда опубликовала на странице в Instagram фото с новой прической.
Роскошная манекенщица, известная как "черная пантера", решила обновить свой имидж. Наоми Кэмпбелл обрезала роскошные волосы, отдав предпочтение стильному каре.
Читайте также: Наоми Кэмпбелл отредактировала нос до неузнаваемости: фото
Кроме новой прически, модель очаровала ярким весенним образом. Знаменитая Наоми Кэмпбелл позировала перед камерой в милом платье с цветочным принтом и поясом на талии. Яркие ботфорты дополнили стильный "лук" модели. Также известная манекенщица примерила зелено-черное и черно-белое платья. Снимки она сделала с модельным менеджером Аке Эмиром.
Стоит отметить, что новый "лук" популярной манекенщицы очень подходит ей. Снимок, сделанный в Нигерии, очень понравился поклонникам Наоми Кэмпбелл. "Королева", "Потрясающая", "Очень красивая", "Очаровательная леди", – засыпали комплиментами подписчики модели.