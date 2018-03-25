Модель Оливия Калпо опубликовала пикантные кадры с отдыха: фото, видео

Американская модель и победительница конкурса Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо ошеломила сексуальными кадрами с отдыха. Звезда продемонстрировала идеальную фигуру в купальниках, чем вызвала шквал эмоций у сторонников.

После разрыва отношений с бойфрендом Дэнни Амендолой, с которым она встречалась в течение 2 лет, известная модель отправилась на отдых в Лас-Вегас. В город развлечений Оливия Калпо отправилась со своими подругами, утверждает инсайдер​ The Daily Mail.

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Однако, разрыв отношений никак не повлиял на знаменитость. Оливия Калпо ярко позирует в черном купальнике, демонстрируя счастье. Поверх пляжного наряда звезда одела роскошную накидку с поясом.

Я настоящий человек Вегаса. Спасибо за невероятный отдых,

– написала Оливия Калпо в социальной сети.

Модель развлеклась на славу, позволяя себе нездоровую пищу, в частности, запеченные крылышки. Однако ее соблазнительные формы позволяют такую ​​слабость, поскольку Оливия Калпо уже доказывала, что в спортзале лишние калории не будет иметь и шанса на существование.

Оливия Калпо в Лас-Вегасе



Модель Оливия Калпо

Оливия Калпо на отдыхе​