Модель Оливия Калпо опубликовала пикантные кадры с отдыха: фото, видео
Американская модель и победительница конкурса Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо ошеломила сексуальными кадрами с отдыха. Звезда продемонстрировала идеальную фигуру в купальниках, чем вызвала шквал эмоций у сторонников.
После разрыва отношений с бойфрендом Дэнни Амендолой, с которым она встречалась в течение 2 лет, известная модель отправилась на отдых в Лас-Вегас. В город развлечений Оливия Калпо отправилась со своими подругами, утверждает инсайдер The Daily Mail.
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Однако, разрыв отношений никак не повлиял на знаменитость. Оливия Калпо ярко позирует в черном купальнике, демонстрируя счастье. Поверх пляжного наряда звезда одела роскошную накидку с поясом.
Я настоящий человек Вегаса. Спасибо за невероятный отдых,
– написала Оливия Калпо в социальной сети.
Модель развлеклась на славу, позволяя себе нездоровую пищу, в частности, запеченные крылышки. Однако ее соблазнительные формы позволяют такую слабость, поскольку Оливия Калпо уже доказывала, что в спортзале лишние калории не будет иметь и шанса на существование.
Оливия Калпо в Лас-Вегасе
Модель Оливия Калпо
Оливия Калпо на отдыхе
Модель Оливия Калпо