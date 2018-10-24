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      Модель Playboy Мариса Папен обнажилась в мечети: провокационные фото 18+

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      Модель Playboy Мариса Папен обнажилась в мечети
      Модель Playboy Мариса Папен обнажилась в мечети

      Бельгийская модель Мариса Папен, которая является звездой журнала Playboy, обнажилась в мечети. Провокационное фото она сделала в храме турецкого Стамбула.

      Как сообщает The Mirror, звезда Playboy посетила знаменитое здание в Стамбуле – мечеть Святой Софии. До храма Мариса Папен в традиционном мусульманском наряде с буркой. Однако при выходе из мечети модель подняла длинную юбку, показав стройную талию и интимные места. Так звезда позировала перед камерой фотографа Джесси Уокера.

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      Модель Мариса Папен в стамбульской мечети / The Mirror

      Стоит отметить, что это не первая провокация Марисы Папен в религиозных местах. Ранее модель снялась полностью обнаженной у памятных мест Иерусалима, в частности, Стены плача, и на фоне Карнакского храма в Египте. Себя звезда Playboy называет "свободной духом и дикой сердцем експресионисткой".


      Модель Мариса Папен в провокационной съемке / The Mirror


      Мариса Папен обнажилась в Иерусалиме / The Mirror


      Модель устроила провокацию в Турции / The Mirror

      Теги: LifeStyle Религия Новости Турции Мода Новости Израиля Playboy
      Источник: 24 Канал
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