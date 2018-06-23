Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белоснежном купальнике: фото
31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая год назад родила первенца, быстро вернулась в форму и приступила к работе.
Модель снялась в рекламной кампании для бренда Moroccanoil.
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Рози Хантингтон-Уайтли мастерски позирует в белом купальнике на фоне чистого неба.
Рози Хантингтон-Уайтли
Источник: 24 Канал
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