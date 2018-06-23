Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белоснежном купальнике: фото

31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая год назад родила первенца, быстро вернулась в форму и приступила к работе.

Модель снялась в рекламной кампании для бренда Moroccanoil. Читайте также: Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала обнаженное фото, которое сделала во время беременности Рози Хантингтон-Уайтли мастерски позирует в белом купальнике на фоне чистого неба.

Рози Хантингтон-Уайтли