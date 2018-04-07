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Модель Сара Сампайо снялась в пикантной фотосессии на пляже: фото

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Сара Сампайо снялась в сексуальной фотосессии
Сара Сампайо снялась в сексуальной фотосессии / Соцсети

Знаменитая португальская модель и "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо впечатлила поклонников соблазнительной фотосессией. Снимки украсили известный глянец Madame Figaro.

Из-за яркой внешности и идеальной фигуры Сару Сампайо часто приглашают украсить обложку глянца, или же прорекламировать известный бренд. Так, журнал Madame Figarо предложил "ангелу" Victoria's Secret достаточно пикантную и яркую фотосессию. Выпуск глянца с фотографиями модели вышел в апреле.

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На снимках Сара Сампайо позирует на пляже в стильных купальниках, или без них. Также модель надела белый топ без белья и обнаженной погрузилась в воду. Идеальный загар, мокрые волосы, роскошная фигура и песок на теле добавили пикантности фото.

Известно, что стильную и сексуальную фотосессию создал Гай Рош. Фотограф сумел показать всю привлекательность "ангела" Victoria's Secret.


Очаровательная Сара Сампайо


Модель Victoria's Secret


Сара Сампайо в соблазнительной фотосессии


Сара Сампайо показала пикантные фото


Роскошная модель Сара Сампайо

Обнаженная Сара Сампайо погрузилась в воду


Соблазнительная Сара Сампайо

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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