Модель Сара Сампайо снялась в пикантной фотосессии на пляже: фото

Знаменитая португальская модель и "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо впечатлила поклонников соблазнительной фотосессией. Снимки украсили известный глянец Madame Figaro.

Из-за яркой внешности и идеальной фигуры Сару Сампайо часто приглашают украсить обложку глянца, или же прорекламировать известный бренд. Так, журнал Madame Figarо предложил "ангелу" Victoria's Secret достаточно пикантную и яркую фотосессию. Выпуск глянца с фотографиями модели вышел в апреле.

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На снимках Сара Сампайо позирует на пляже в стильных купальниках, или без них. Также модель надела белый топ без белья и обнаженной погрузилась в воду. Идеальный загар, мокрые волосы, роскошная фигура и песок на теле добавили пикантности фото.

Известно, что стильную и сексуальную фотосессию создал Гай Рош. Фотограф сумел показать всю привлекательность "ангела" Victoria's Secret.



Очаровательная Сара Сампайо



Модель Victoria's Secret



Сара Сампайо в соблазнительной фотосессии



Сара Сампайо показала пикантные фото



Роскошная модель Сара Сампайо

Обнаженная Сара Сампайо погрузилась в воду



Соблазнительная Сара Сампайо